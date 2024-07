Trump y Kamala Harris ¿tenían una extraña ‘conexión’?

El magnate hizo lo impensable por ella hace años

¿Todo fue una estrategia?

Aunque Kamala Harris aún no es nombrada la nueva candidata demócrata por la presidencia de EEUU, todo indica que así será y competiría contra Trump.

Ahora, se informa ‘la extraña conexión’ que tienen la demócrata y el republicano que los une por varios años atrás.

Y es que, según reportes del portal ‘TMZ‘, el magnate entre 2011 y 2013 estuvo del lado de Kamala Harris haciendo lo impensable.

Trump la apoyó en ese período cuando ella competía por ser Fiscal General de California.

‘La extraña conexión’ de Trump y Kamala Harris

Y es que entre 2011 y 2013, Trump donó 6 mil dólares a la campaña de Kamala Harris para ser Fiscal General de California.

Pero no sólo fue el magnate, sino también su hija Ivanka quien dio 2 mil dólares en el 2014, con esos recibos resurgiendo en medio de la posible contienda entre los dos por la presidencia de EEUU.

Pero esa ‘táctica’ de Trump no es para nada descabellada, pues el propio republicano la llegó a explicar.

«Yo le he dado a los demócratas. Le he dado a Hillary. Le he dado a todos», comenzó diciendo en 2016 durante su campaña presidencial.