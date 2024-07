Lo que se sabe de Thomas Matthew Crooks, el atacante de Trump en Pensilvania

Thomas Matthew Crooks intentó asesinar a Trump.

El joven fue abatido por el Servicio Secreto.

Encontraron materiales para fabricar bombas.

El joven de 20 años que, según las autoridades, intentó asesinar al expresidente Donald Trump, era Thomas Matthew Crooks, de Bethel Park, Pensilvania.

Crooks fue abatido por el Servicio Secreto después de abrir fuego desde una azotea fuera del lugar de la manifestación de Trump en Butler.

El FBI aún no ha determinado el motivo del crimen, y no hay registros judiciales previos contra Crooks en Pensilvania, detalló AP.

Trump, el probable candidato presidencial republicano, declaró en redes sociales que en el tiroteo sufrió una herida en la oreja derecha.

El padre de Thomas Matthew Crooks no quiso hablar

Dos espectadores resultaron gravemente heridos en el incidente y uno más perdió la vida, según las autoridades

Los familiares de Thomas Matthew no han respondido a los mensajes de The Associated Press.

Su padre, Matthew Crooks, dijo a CNN que está tratando de entender lo que ocurrió, pero no hablará sobre su hijo hasta hablar con las autoridades.

Materiales para fabricar bombas fueron encontrados en el vehículo de Crooks cerca del mitin y en su casa.