Lo que se juega Concacaf rumbo al Mundial 2026
Publicado el 11/13/2025 a las 14:01
La Concacaf está en medio de un escenario de alta tensión, esperanza y exigencia.
Costa Rica: dos finales con el boleto en juego
La Tricolor, dirigida por Miguel “Piojo” Herrera, encara dos partidos decisivos:
13 de noviembre: ante Haití en Curazao
18 de noviembre: frente a Honduras en el Estadio Nacional de San José
Costa Rica llega segunda en el Grupo C con 6 puntos, detrás de Honduras (8) y apenas por encima de Haití (5).
Su misión es simple, pero exigente: ganar ambos compromisos para asegurar el pase directo al Mundial sin depender de otros resultados.
“Estamos trabajando, no hemos logrado nada; es solo una victoria”, declaró Herrera tras su más reciente triunfo frente a Nicaragua, reflejando la cautela del plantel.
La selección costarricense busca mantener su racha de clasificaciones (2014, 2018, 2022) y consolidar el proyecto de Herrera, cuya continuidad dependerá del desenlace de esta fase.
Guatemala: el sueño histórico de su primer Mundial
La Bicolor, al mando de Luis Fernando Tena, está a las puertas de una oportunidad inédita.
13 de noviembre: vs. Panamá
18 de noviembre: vs. Surinam
Con 5 puntos en el Grupo A, Guatemala necesita ganar los dos partidos en casa para alcanzar 11 unidades y conseguir por primera vez en su historia la clasificación a una Copa del Mundo.
Tena, que asumió el cargo en 2022, ha liderado un proceso de reconstrucción basado en disciplina y trabajo colectivo. La selección cierra la eliminatoria en el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, donde contará con el respaldo total de su afición.
“Esta es nuestra oportunidad de hacer historia. Estamos a dos partidos de cambiar el destino del fútbol guatemalteco”, dijo Tena antes del duelo ante Panamá.
Honduras: depende de sí misma para avanzar
La selección hondureña lidera el Grupo C con 8 puntos y tiene el control total de su destino. Una victoria sobre Nicaragua le garantizará el boleto directo al Mundial 2026.
El equipo ha mostrado consistencia y equilibrio bajo su actual cuerpo técnico, apostando por una mezcla de experiencia y juventud.
En contraste, Nicaragua, ya eliminada, buscará despedirse de la competencia con un resultado digno.
La región vive su semana más intensa
La jornada definirá más que clasificaciones: pondrá a prueba proyectos técnicos, herencias generacionales y estructuras federativas.
Costa Rica y Honduras disputarán un clásico con sabor a final.
Guatemala busca romper con décadas de ausencia mundialista.
Panamá y Haití pelean por no quedar fuera de la contienda.
Más allá del aspecto deportivo, la clasificación representa repercusiones económicas y mediáticas significativas, con contratos, inversiones y visibilidad internacional en juego.
Posibles escenarios
Costa Rica
Gana ambos partidos → Clasifica directo con 12 puntos.
Empata uno → Depende de lo que haga Honduras.
Pierde alguno → Solo tendría opción vía repechaje si es de los mejores segundos.
Guatemala
Gana los dos partidos → Clasifica directo con 11 puntos.
Cualquier tropiezo → Queda fuera del Mundial.
Honduras
Gana a Nicaragua → Sella su clasificación directa.
Empata → Dependería del resultado entre Costa Rica y Haití.
