Inicio » Deportes » Lo que se juega Concacaf rumbo al Mundial 2026

Lo que se juega Concacaf rumbo al Mundial 2026

Costa Rica, Honduras y Guatemala se juegan su clasificación al Mundial 2026 en una jornada decisiva de Concacaf.
Por 
2025-11-13T19:01:22+00:00
FOTO: EFE

Publicado el 11/13/2025 a las 14:01

Las selecciones de Costa Rica, Guatemala y Honduras enfrentan una fecha que puede definir su futuro rumbo al Mundial 2026.

La Concacaf está en medio de un escenario de alta tensión, esperanza y exigencia.

Costa Rica: dos finales con el boleto en juego

Haití, Costa Rica, Mundial,
FOTO: EFE. Lo que se juega Concacaf rumbo al Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Miguel “Piojo” Herrera, encara dos partidos decisivos:

13 de noviembre: ante Haití en Curazao

18 de noviembre: frente a Honduras en el Estadio Nacional de San José

Costa Rica llega segunda en el Grupo C con 6 puntos, detrás de Honduras (8) y apenas por encima de Haití (5).

Su misión es simple, pero exigente: ganar ambos compromisos para asegurar el pase directo al Mundial sin depender de otros resultados.

“Estamos trabajando, no hemos logrado nada; es solo una victoria”, declaró Herrera tras su más reciente triunfo frente a Nicaragua, reflejando la cautela del plantel.

La selección costarricense busca mantener su racha de clasificaciones (2014, 2018, 2022) y consolidar el proyecto de Herrera, cuya continuidad dependerá del desenlace de esta fase.

Guatemala: el sueño histórico de su primer Mundial

La Bicolor, al mando de Luis Fernando Tena, está a las puertas de una oportunidad inédita.

13 de noviembre: vs. Panamá

18 de noviembre: vs. Surinam

Con 5 puntos en el Grupo A, Guatemala necesita ganar los dos partidos en casa para alcanzar 11 unidades y conseguir por primera vez en su historia la clasificación a una Copa del Mundo.

Tena, que asumió el cargo en 2022, ha liderado un proceso de reconstrucción basado en disciplina y trabajo colectivo. La selección cierra la eliminatoria en el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, donde contará con el respaldo total de su afición.

“Esta es nuestra oportunidad de hacer historia. Estamos a dos partidos de cambiar el destino del fútbol guatemalteco”, dijo Tena antes del duelo ante Panamá.

Honduras: depende de sí misma para avanzar

FOTO: EFE. Lo que se juega Concacaf rumbo al Mundial 2026

La selección hondureña lidera el Grupo C con 8 puntos y tiene el control total de su destino. Una victoria sobre Nicaragua le garantizará el boleto directo al Mundial 2026.

El equipo ha mostrado consistencia y equilibrio bajo su actual cuerpo técnico, apostando por una mezcla de experiencia y juventud.

En contraste, Nicaragua, ya eliminada, buscará despedirse de la competencia con un resultado digno.

La región vive su semana más intensa

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Concacaf (@concacaf)

La jornada definirá más que clasificaciones: pondrá a prueba proyectos técnicos, herencias generacionales y estructuras federativas.

Costa Rica y Honduras disputarán un clásico con sabor a final.

Guatemala busca romper con décadas de ausencia mundialista.

Panamá y Haití pelean por no quedar fuera de la contienda.

Más allá del aspecto deportivo, la clasificación representa repercusiones económicas y mediáticas significativas, con contratos, inversiones y visibilidad internacional en juego.

Posibles escenarios

Costa Rica

Gana ambos partidos → Clasifica directo con 12 puntos.

Empata uno → Depende de lo que haga Honduras.

Pierde alguno → Solo tendría opción vía repechaje si es de los mejores segundos.

Guatemala

Gana los dos partidos → Clasifica directo con 11 puntos.

Cualquier tropiezo → Queda fuera del Mundial.

Honduras

Gana a Nicaragua → Sella su clasificación directa.

Empata → Dependería del resultado entre Costa Rica y Haití.

