Lo que se juega Concacaf rumbo al Mundial 2026

Las selecciones de Costa Rica, Guatemala y Honduras enfrentan una fecha que puede definir su futuro rumbo al Mundial 2026.

La Concacaf está en medio de un escenario de alta tensión, esperanza y exigencia.

Costa Rica: dos finales con el boleto en juego

La Tricolor, dirigida por Miguel “Piojo” Herrera, encara dos partidos decisivos:

13 de noviembre: ante Haití en Curazao

18 de noviembre: frente a Honduras en el Estadio Nacional de San José

Costa Rica llega segunda en el Grupo C con 6 puntos, detrás de Honduras (8) y apenas por encima de Haití (5).

Su misión es simple, pero exigente: ganar ambos compromisos para asegurar el pase directo al Mundial sin depender de otros resultados.

“Estamos trabajando, no hemos logrado nada; es solo una victoria”, declaró Herrera tras su más reciente triunfo frente a Nicaragua, reflejando la cautela del plantel.

La selección costarricense busca mantener su racha de clasificaciones (2014, 2018, 2022) y consolidar el proyecto de Herrera, cuya continuidad dependerá del desenlace de esta fase.