Lo que hay que saber sobre el eclipse solar total del 8 de abril en México, EEUU y Canadá

Esto antes de concluir su paso por el continente encima de Canadá, según reportó The Associated Press.

Será el más visto de la historia

Otras 200 millones en una franja adyacente de 320 kilómetros (200 millas) de ancho, lo que garantiza que será el eclipse del continente más visto en la historia.

Prácticamente todos los habitantes del continente podrán ver un eclipse parcial. También se podrá ver por internet. La NASA ofrecerá horas de transmisión desde varias ciudades ubicadas a lo largo del trayecto.

The Associated Press proporcionará cobertura en vivo de las festividades que lo acompañarán. Y no olvide sus anteojos especiales para poder ver el eclipse con seguridad.

Desde luego, todo dependerá del clima. El Servicio Meteorológico Nacional brindará actualizaciones diarias de pronósticos de nubosidad a lo largo del trayecto. A continuación, lo que hay que saber del eclipse: