Sin embargo, el pánico no ha logrado que los que aseguran verla, se tomen el tiempo de captarla.

Sin embargo, no solo han contado el relato, sino que lograron captar el momento en un video que está siendo compartido.

Reaccionan a video viral de la Llorona

El video viral fue compartido por medio de Twitter con el mensaje “El famoso video de la llorona (onda no salgo más sola)”.

Mientras que las reacciones de otros usuarios se hicieron presentes por medio de los comentarios, manifestando temor.

“Yo corro, no me quedo grabando”, “qué miedo con eso, se me puso la piel de gallina”, escribieron usuarios.

No hay manera de confirmar que se trata de una verdadera aparición, sin embargo, logró causar el temor de muchos. Para ver el video da clic AQUÍ.