Llegan 200 marines a Los Ángeles para proteger edificios federales en medio de protestas por redadas

Un contingente de 200 marines arribó a Los Ángeles este viernes con la misión de proteger a funcionarios y edificios federales.

El despliegue ocurre en medio de las crecientes protestas por las redadas migratorias del ICE.

Y se suma a la presencia de miles de miembros de la Guardia Nacional activados por orden del presidente Donald Trump.

Así lo informó EFE.

The 200 Marines will be replacing soldiers protecting the federal building, which will allow more of National Guard members to be assigned to protecting federal agents on their operations, said Maj. Gen. Scott Sherman, commander of Task Force 51. https://t.co/Y8R2Y8cPU5

— NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) June 13, 2025