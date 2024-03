Llega Serrath, la nueva habitante a ‘La Casa de los Famosos 4’

¿Cómo recibieron a Serrath?

Las redes sociales de Telemundo compartieron la bienvenida de Serrath al reality show y las respuestas de los usuarios fueron muy variadas.

«Esto sí se puso caliente», «Guty llegó tu dolor de cabeza», escribieron recordando que en febrero pasado surgieron versiones de que Serrath era pareja de Guty Carrera.

«Aún no ha llegado y ya me cayó mal», «Entrando al foro y con una actitud pésima. Creo que no va a durar mucho dentro», al parecer algunos no estaban tan contentos.

«Ella será la que ponga a Guty y a Maripily en su lugar», comentaron. VER VIDEO DE SU LLEGABA AQUÍ.