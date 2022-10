A través del portal del diario británico de The Sun se informó que millones de estadounidenses estarían siendo beneficiados para recibir un pago directo único por valor de hasta $500 dólares, han dado a conocer en qué entidad de Estados Unidos será que la ayuda llegará a las familias.

Llega cheque de 500 dólares para miles de familias de EEUU

The Sun detalló que esas personas deberían de estar recibiendo o por recibir el cheque de estímulo el día de hoy, 17 de octubre, pero si el pago de alivio no se ve reflejado este lunes no hay de que preocuparse, pues el dinero deberá de estar en las cuentas bancarias antes del 31 de octubre.

Ahora bien, los estadounidenses tendrán hasta el 1 de noviembre para presentar su declaración de impuestos estatales para después calificar a los reembolsos que se seguirán emitiendo hasta fin de año. El medio citado dio una cifra aproximada de las personas que serán beneficiadas y son alrededor de 3,2 millones de habitantes. Archivado como: Llega cheque 500 dólares.