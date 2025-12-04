Maduro confirma llamada con Trump en plena tensión

Llamada “cordial” sin detalles

EE.UU. emite alerta máxima

Relación bilateral sigue tensa

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ocurrida hace aproximadamente diez días.

Dijo que la llamada se produjo tras recibir un contacto directo desde la Casa Blanca.

Maduro calificó el intercambio como respetuoso y “cordial”.

Llamada de Maduro y Trump en contexto diplomático

No ofreció detalles sobre los temas discutidos durante la comunicación.

“Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, entonces bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”, afirmó.

También habló en inglés para reforzar el mensaje, señalando: “Welcome dialogue, welcome diplomats, welcome the peace. Peace, yes. War, never, never in your life”.