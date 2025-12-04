Maduro confirma llamada con Trump en plena tensión
Publicado el 12/04/2025 a las 10:54
- Llamada “cordial” sin detalles
- EE.UU. emite alerta máxima
- Relación bilateral sigue tensa
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ocurrida hace aproximadamente diez días.
Dijo que la llamada se produjo tras recibir un contacto directo desde la Casa Blanca.
Maduro calificó el intercambio como respetuoso y “cordial”.
Llamada de Maduro y Trump en contexto diplomático
No ofreció detalles sobre los temas discutidos durante la comunicación.
“Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, entonces bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”, afirmó.
También habló en inglés para reforzar el mensaje, señalando: “Welcome dialogue, welcome diplomats, welcome the peace. Peace, yes. War, never, never in your life”.
Trump confirma la llamada, pero sin detalles
CNN reportó que Trump reconoció ante periodistas que habló con Maduro.
El presidente estadounidense evitó precisar los contenidos o el tono de la conversación.
“No quiero comentar al respecto; la respuesta es sí”, dijo Trump al confirmar el contacto.
Aseguró que no podía calificar la llamada como positiva o negativa.
“Fue una llamada telefónica”, señaló, sin más explicaciones.
Mientras tanto, el Departamento de Estado emitió una alerta de viaje nivel cuatro dirigida a ciudadanos estadounidenses.
La recomendación insta a salir de Venezuela de manera inmediata debido al riesgo extremo para su seguridad.
El comunicado indica que no existe capacidad consular para brindar asistencia o gestionar evacuaciones.
Alerta máxima para ciudadanos de EE.UU.
Fuente: https://t.co/Btod7v5BUp
🚨 ALERTA MÁXIMA DE EE. UU. SOBRE VENEZUELA 🇺🇸🇻🇪
Washington mantiene a Venezuela en Nivel 4: NO VIAJAR, la advertencia más alta del Departamento de Estado.
Según la actualización oficial, existe un riesgo extremo de:
— detención arbitraria
—… pic.twitter.com/akTGneyJM7
— Mundo En Revolución (@MundoEnRevo) December 4, 2025
La advertencia describe a Venezuela como uno de los entornos más peligrosos del mundo para viajeros estadounidenses.
El documento cita riesgo de detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo y secuestro.
También menciona la aplicación arbitraria de leyes locales y altos niveles de delincuencia.
Se suman disturbios civiles frecuentes y una infraestructura sanitaria calificada como deficiente.
Washington advierte que las condiciones limitan cualquier respuesta diplomática o de protección consular.
Un gesto diplomático en medio de una relación deteriorada
La confirmación de la llamada contrasta con la postura cada vez más dura de Estados Unidos hacia Venezuela.
Ese contraste genera dudas sobre si existe realmente una vía de desescalada diplomática.
Las relaciones bilaterales han estado marcadas durante años por sanciones económicas y acusaciones mutuas.
También se han roto canales formales de comunicación entre ambos gobiernos.
En este contexto, cualquier señal de acercamiento se observa con cautela tanto dentro como fuera del país.
Hasta ahora, no se han anunciado nuevas reuniones o contactos posteriores.
La combinación de un gesto diplomático y una advertencia extrema mantiene el panorama incierto.
La relación entre Washington y Caracas sigue siendo volátil y sin indicios claros de cambio inmediato.