Desde que dejó de ser la conductora del programa Exponiendo Infieles, la influencer ha intentado por todos los medios no quedarse atrás para no perder ni un solo de sus seguidores, y vaya que lo ha logrado, solo que ahora ha cambiado un ‘poco’ su manera de atraer visitantes, pues sus contenidos incluyen fotos y videos para adultos, a grado tal que abrió su cuenta de OnlyFans.

Lizbeth Rodríguez jugos naranja: ¿YA NO SALEN DE TUS VIDEOS?

De inmediato comenzaron a preguntar si ya no tiene fuente de ingresos: “¿Ya no salen de tus videos?”, “¿Badabun ya no deja dinero?”, “es chisme nomás con sus lives saca suficiente”, “felicidades que haga algo con su vida”, “¿Qué le pasó a ella?”, “eso de que dicen que si se quedó sin dinero, es la humildad, no por que tengas todo dinero del mundo no puedes hacer esto la felicito, saludos”.

Otros comenzaron a sospechar: “Se quedó sin dinero y además ni que fueran jugos con oro, máximo unos 28 costarían”, “buscando el comentario de una chica que decía que ella ganaba 1.5 millones al mes como futbolista europeo”, “se me hace un experimento social”, “yo tampoco veo nada de malo”, “seguramente le estaba ayudando a alguien a vender más rápido2. Archivado como: Lizbeth Rodríguez jugos naranja