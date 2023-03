En sus publicaciones de Instagram suele compartir sus mejores momentos de vida, sus experiencias, sus amistades, pero lo que o puede faltar es su cuerpo, ya sea en pantalón, falda, short, bikini, tanga, traje de baño o algún escotazo, por lo que mantiene siempre atentos a sus seguidores que apenas ven una publicación y le regalan su respectivo like, para abultar más su fama.

En una de sus más recientes publicaciones la ex conductora de Exponiendo Infieles salió sumergida en una tina de baño cubierta con pétalos de rosa, totalmente desnuda, mientras con una mano topa una rosa, cierra los ojos y en su post comentó: “Noche de tentaciones… Nos vemos mañana”, lo que le generó casi 106 mil reacciones de me gusta y casi 500 comentarios.

Pero de inmediato comenzaron los ataques: “Y en atrapando infieles te hacías la decente hahaha”, “lo que hace una por ser famosa”, “cómo has cambiado, antes eras reina ¿Qué pasó?”, “que se vean las bubis”, “preciosa eres excitante”, “divina, sensual y de todo, te amo”, “tremenda”, “Diosa me en cantas que se siente un hola de mí YouTube preferida @ Lizbethdroguezoficil”.

SORPRENDE A TODOS

Pero la gente no dejó de alagarla: “Simplemente muy hermosa y sexy”, “arte”, “súper guapetona, muy sexy”, “te amor hermosura de mujer”, “qué bueno que te consientas”, “ella sabe tan rica y ya sabe que la tiene uy”, “¿Para qué te las tapas si todos ya las vieron?”, “saludos damita deseándote lo mejor”, “Wao que hermosa estás, saludos desde Pittsburgh Pensilvania estás divina Lizbeth”.

Algunas más opinaron: “Tqm Lizbeth, gracias por hacer entretenida la temporada”, “¿Por qué pareces un animal?”, “en el OnlyFans se ve mejor”, “me caes súper bien”, “reinota”, “te amo, me encanta tu actitud”, “muy divina me te admiro mucho, mucho bendiciones y abrazo desde Ecuador saludos, tus videos Liz me encantan”. Archivado como: Lizbeth Rodríguez tina baño