La presentadora se descaró con ajustado body negro

Presumió en redes sociales su espectacular figura, pero terminó enseñando de más

«Le hace falta a Karol G», revelaron en comentarios

¡SE DESCARÓ EN PLENA SESIÓN! La influencer mexicana, Lizbeth Rodríguez, se robó más de un suspiro en su última publicación en Instagram, donde terminó luciendo un ajustado body negro que terminó ‘revelando de más’ por la postura que tenía. Al compartir las imágenes, los internautas no dudaron en llenarla de halagos e inclusive, la compararon con Karol G.

La youtuber e influencer mexicana que se hizo reconocida por su famoso programa de ‘Infieles’, suele compartir fotografías muy provocadoras en redes sociales y robar la atención del público. Aunque claro, las críticas no se hacen esperar y a veces le cuestionan su forma de terminar entrevistando a parejas y revisándoles el celular.

LIZBETH RODRÍGUEZ SE ROBÓ LA ATENCIÓN

Lizbeth Rodríguez, la cazainfieles, una vez más está en el ojo del huracán debido a unas provocativas imágenes que se robaron la atención del público. En la sesión, la youtuber mexicana posó utilizando un body negro pegado junto con unas botas largas, posando en cuclillas y eso causó que enseñara ‘de más’, sin darse cuenta.

«La vida se trata de superación personal, No de impresionar a los demás. Eres tú contra ti, no contra ellos», escribió la presentadora y youtuber en la última fotografía que presentó y donde los internautas no dudaron en llenarla de halagos y una que otra crítica por la sensual postura que utilizó para posar en la sesión.