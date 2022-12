Lizbeth Rodríguez hace de las suyas y se abre la bata de baño (FOTOS)

La influencer, quien adquirió gran popularidad con su programa de Badabun ‘Exponiendo Infieles’ causó bastante revuelo cuando salió de dicho programa de YouTube, pues no acabó muy bien que digamos, sin embargo, ahora la conductora es muchísimo más popular por su propia cuenta.

Con una sonrisa muy coqueta y a media cara, la mexicana que se encarga de exponer a las parejas que ocultan cosas, decidió hacer esto, sin embargo, esta no es ninguna sorpresa, pues estamos acostumbrados a ver la forma en la que muestra su inigualable figura. Archivado como: Lizbeth Rodríguez se abre la bata de baño

Lizbeth decidió abrirse un poco la bata de baño para provocar a sus millones de seguidores, no cabe duda que la conductora mexicana sabe como complacer a sus seguidores. Sin embargo, claro que no deja pasar desapercibida la oportunidad de dejar un poco a la imaginación.

Lizbeth Rodríguez se abre la bata de baño: Celia Lora y Lizbeth, ¡haciendo de las suyas!

Su fiel acompañante, Celia Lora, es otra de las celebridades mexicanas que también ha generado una gran controversia, polémica y extrovertida podrían ser sus apellidos. La hija de Alex Lora, ha acompañado en sus candentes aventuras a la mexicana Lizbeth Rodríguez, indicó El Heraldo de México.

Y por si esto no fuera poco, ambas no han desaprovechado la oportunidad de fotografiarse en momentos bastante íntimos, mostrando la más sexy lencería que podrías ver y haciendo de las suyas. La gente habla por sí misma con sus publicaciones de más de 100 mil likes, y claro, aprovechando para promocionar sus Only Fans. Archivado como: Lizbeth Rodríguez se abre la bata de baño