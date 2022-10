A lo que inmediatamente respondió Lizbeth: “¿Quién te dice a ti que alguien puede elegirme como novia a mi? ¡Ya decidiste! Yo elijo! Y además porque querría mantener a alguien solo para no estar solo?”, dijo la Youtuber mexicana en su perfil de Twitter en una respuesta directa y concreta. Archivado como: Lizbeth Rodríguez rompe silencio

A través de su cuenta de red social se puede observar cómo le responde de manera directa un comentario innecesario en donde mencionan que solo la están utilizando: “¿Que se siente que un chico con novia te desea solo para intimar pero no tengas la más mínima intención de elegirte como novia? Que feo caso amiga”, se lee en el post.

"Cómo explicarle a alguien que no lee; Que el #feminismo no tiene una definición ni reglas que seguir, ¡Hay mujeres malas también! Hay gente que humilla y crítica, por qué tengo que ser solidaria con alguien que ha sido una mierda conmigo?", colocó en su tuit.

De igual manera en otro Tuit , Lizbeth Rodríguez dio su punto de vista sobre que clase de feminista es ella, ya que se ha tocado mucho este tema en México ante las muertes de millones de mujeres en el país. Sin embargo, ella mencionó que no por solo ser mujer tiene que ser amigo de su enemiga.

“No tiene nada de figura pública”

Las palabras de la influencer generaron un debate entre sus seguidores quienes no tardaron mucho en responder: “Por qué eres una figura pública que debe mantener ciertos estándares hacia tus fans, que es muy diferente una pelea entre mujeres normales cuya vida privada se ventila a una influencer”, dijo un usuario.

"Esta morra no tiene nada de figura pública. Sólo es una "YouTuber" con contenido bien pendej… que solo ve la gente sin autoestima y falta de carencia afectiva", "Pues es que si leyeras sabrías que el feminismo si tiene una definición y reglas que seguir, claro que no tiene nada que ver con el hembrismo actual que intenta desvirtuar tan grandioso movimiento", "Quizá reglas en el estricto sentido de la palabra no tenga, pero definición por supuesto que sí", fueron algunos comentarios.