Menea sus caderas al ritmo de la música

Sin embargo, se ve más allá de lo de su prenda exterior

Deja impactaos a sus fans con sus atributos traseros y delanteros

Un nuevo escándalo ha puesto a la youtuber más famosa de México, luego que Lizbeth Rodríguez apareciera en un video que ha desatado la locura de sus seguidores, ya que aparece con un atrevido pantalón transparente que no deja nada a la imaginación, el material lo subió a la plataforma de TikTok.

El material lo subió en su cuenta y tiene hasta el momento más de 348 mil reacciones de me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores y algunos que otros haters, como siempre que aparece en las redes sociales en los que genera gran polémica, sobre todos los hombres la adoras y las mujeres la critican.

En esta ocasión como en muchas otras, la mexicana no tuvo piedad de sus seguidores, pues además de que su pantalón dejó ver sus glúteos y sus prendas íntimas, mostró su gran ‘pechonalidad’, con un brassier en color rojo candente que despertó las más intensas pasiones de los hombres.

Y en el título del video la tiktokera escribió lo siguiente: “A mí no me vengas con tus comentarios pasivo-agresivo que yo te voy a responder agresivo-agresivo”, lo que generó más comentarios hacia una de las personalidades más famosas en el país, ya que además ha subido candentes videos en su cuenta de Only Fans, se dijo sobre Lizbeth Rodríguez en pantalón transparente.