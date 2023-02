Luego de eso recordó el momento en que le fueron infiel, “Cuando uno está pasando por un mal momento, sea por lo que sea, recomiendo darse tiempo para llorarlo pero no más de una semana. Si tenemos que recuperar y limpiarnos de lo que esa persona nos dejó, siempre he dicho ‘a medida de que uno aprenda a quererse entonces se podrá compartir ese sentimiento con otra persona”. Archivado como: Lizbeth Rodríguez OnlyFans.

“Ahora me voy a enfocar en los solteros, ya se quedaron sin pareja, ya los separé, ahora les voy a dar la oportunidad de que conozcan a otras personas, de que salgan, se diviertan… yo siempre recomiendo eso, que se distraigan un poco, que tomen un taller, que aprendan, conozcan para no estar ahí pensando, para no estar triste”, expresó la estrella de OnlyFans para MundoNow.

Lizbeth Rodríguez revela posibles colaboraciones en su OnlyFans

La conductora mexicana de 28 años dijo muy segura el estar feliz con la mujer que es actualmente, dejó en claro que no le importan los prejuicios y hablo sobre su paso por OnlyFans, “Yo siempre digo, estoy en el negocio del dinero, a mí me encanta estar generando ingresos porque me encanta dar trabajos y también me encanta acercarme con mis fans y la realidad que cualquier plataforma como la azul, como Chispa da la oportunidad de estar cerca con la gente”.

Pero eso no fue todo, pues aseguró que se viene una colaboración junto con Karely Ruiz, "Sí hemos hablado ahí, no hemos coincidido pero si tenemos una por ahí pendiente y con un montón demás". Al ser cuestionada sobre realizar contenido con Babo de inmediato respondió: "¡Ay no, que miedo! No, no sé, la verdad es que yo nunca digo nunca aquí todo puede ser", finalizó Lizbeth Rodríguez.