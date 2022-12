Lizbeth Rodríguez aparece en bikini rosa y alzando la pierna (VIDEO)

La mexicana hace de las suyas y enseña todo a sus fans

A Lizbeth Rodríguez le gusta consentir a sus fieles seguidores…

La conductora de ‘Exponiendo Infieles’ muestra que hasta ella tiene imperfecciones

Lizbeth Rodríguez bikini rosa. Considerada como ‘La Reina de Only Fans’ para muchos de sus fans, Lizbeth Rodríguez se ha ganado ese título por su gran número de followers tanto en redes sociales, como gente suscrita en la página de su Only Fans para estar al pendiente de su contenido exclusivo.

La mexicana comenzó dándose a conocer a través del polémica programa ‘Exponiendo Infieles’, en donde, con el paso del tiempo, obtuvo una gran popularidad. Pero ahora, no solamente es famosa por ser la ‘rompe relaciones’, si no por su polémica y exuberante forma de ser.

Lizbeth Rodríguez bikini rosa: Muestra ‘todo’ lo que trae debajo con mini bikini

Como ya es de costumbre, Lizbeth no deja sin contenido a sus fieles seguidores, quienes día con día están al pendiente de su contenido exclusivo, y para los que no pueden pagar su suscripción en Only Fans, les da una probadita de lo que se ve por medio de su Instagram.

Por medio de una publicación hecha en Instagram, la influencer mexicana mostró un bikini rosa que relucía excelente con su cuerpo, apretado y que mostraba bastante. Para acabar de provocar a sus fans, Lizbeth mostró de más en su foto, alzando la pierna. Archivado como: Lizbeth Rodríguez bikini rosa