Y ahora no fue la excepción, pues Lizbeth Rodríguez apareció en una de sus publicaciones con una peculiar vestimenta de cuero, sin embargo lo que llamaría la atención es que lo haría desde el baño y haciendo lo ‘inimaginable’.

Sin duda alguna, su nombre se ha posicionado recientemente como uno de los más polémicos. Sin embargo, tal parece que la palabra ‘pena’ no se encuentra dentro de su vocabulario. Muestra de ello, Lizbeth Rodríguez aparece en cuero y desde el baño haciendo lo ‘inimaginable’.

Fue a través de una publicación de Instagram que la conductora se mostró en una ‘intima’ situación. La galería de imágenes subidas en el perfil de Lizbeth Rodríguez muestran a la mexicana sentada en un inodoro con un ‘sexy’ look y ¡comiendo!

Mientras posaba en pleno baño, tal parece que para Lizbeth Rodríguez eso no era suficiente, y decidió agregar algo para que sus fotos estuvieran completas. Por ello decidió tomar un gran tazón y llenarlo de lo que parecen ser sus papas fritas favoritas.

“Eres ridícula”

Finalmente, usuarios de redes sociales no dudaron en criticar las fotos que publicó la mexicana: “Liz no comas en el baño”, “Quien come en un baño”, “Ojalá pronto encuentres quien te ponga en tu lugar”, “Eres ridícula” y “Ni posar sabe”, por destacar algunos.

A pesar de los rumores de que Lizbeth no se encuentra soltera y mantiene una relación con la hija del popular rockero mexicano Alex Lora, la polémica modelo Celia Lora, tal parece que decidió hacer broma de su ahora soltería.