En cuanto la notica sobre el arresto de Said comenzó a acaparar cientos de titulares en diversos medios de comunicación, la actriz cubana que ha protagonizado telenovelas como 'La desalmada', no tardó en reaccionar ante lo sucedido mediante un video donde dejó en claro que no ha tenido contacto con él desde su separación.

Luego de que se interpusiera una demanda en su contra, Said Pichardo, fue detenido el pasado lunes 20 de febrero del 2022 por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con posesión de armas de fuego, drogas, un automóvil Lamborghini y al menos 10 millones de pesos, en su domicilio en la Ciudad de México.

Livia Brito reacciona arresto. Este martes 21 de febrero, se dio a conocer que Said, mejor conocido como ‘El Caballero’ y quién fue pareja de la actriz Livia Brito, fue puesto bajo arresto en un domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón después de que varios de sus vecinos lo denunciaran. Ahora, la protagonista de ‘La piloto’ ha reaccionado al respecto y dicen qué ha pasado con el también modelo.

Livia Brito reacciona al arresto de su ex Said Pichardo

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Livia Brito compartió un video en donde aparece hablando de lo ocurrido con su ex Said Pichardo, donde aclaró el no mantener algún contacto con él, “Quería comentarles que, como todos ustedes saben, yo tuve una relación hace más de 6 años con esta persona”, inició diciendo la actriz

"Lo conocí como cantante, como empresario y no he sabido nada de él, ya han pasado muchísimos años de esto", añadió a sus declaraciones Livia Brito al enterarse de que su expareja fue arrestado por varios delitos denunciados por los propios vecinos de Said Pichardo. Fue todo lo que comentó al respecto.