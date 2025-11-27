Liverpool cae en crisis histórica tras goleada del PSV

Liverpool cayó 4-1 ante el PSV y atraviesa su peor racha en más de 70 años, con nueve derrotas en 12 partidos y serios errores defensivos.

El Liverpool de Arne Slot vive su momento más oscuro en más de siete décadas.

La derrota por 4-1 ante el PSV Eindhoven en Anfield no solo marcó el tercer descalabro consecutivo por tres goles de diferencia, sino que profundizó una crisis que ya tiene tintes estructurales.

Apenas unos meses después de arrasar en la Premier League, el campeón inglés acumula nueve derrotas en sus últimos 12 partidos, una cifra que no registraba desde la temporada 1953-54.

La goleada en Champions llegó acompañada de un mensaje contundente del propio Slot: “Esto es un shock. Muy inesperado”.

Su continuidad ya se cuestiona abiertamente, y el entrenador admite que, con tantos tropiezos, es inevitable que se discuta su futuro.

Errores defensivos y un equipo irreconocible

La caída ante el PSV dejó expuestos problemas que se han vuelto constantes. Virgil van Dijk cometió una mano en el área que derivó en un penal convertido por Ivan Perisic y, aunque Dominik Szoboszlai logró empatar momentáneamente, el equipo volvió a derrumbarse.

El gol de Guus Til devolvió la ventaja a los neerlandeses y, poco después, Ibrahima Konaté protagonizó un error grave al dejar pasar un balón que terminó en un remate al poste de Ricardo Pepi y en el gol de Couhaib Driouech en el rebote.

Konaté fue sustituido inmediatamente después, en un gesto que reflejó la desesperación del cuerpo técnico.

El golpe final llegó en el tiempo añadido, cuando Driouech completó la goleada ante un Liverpool desmoralizado.

Curtis Jones describió el momento con crudeza: “Antes éramos un equipo al que nadie quería enfrentar. Ahora, apenas jugamos”.

Lesiones, dudas y un futuro en entredicho

El panorama se ensombrece aún más con los problemas físicos del plantel.

Hugo Ekitike salió por una aparente lesión de espalda y Joe Gomez no vio actividad por molestias persistentes en la rodilla. El portero Alisson Becker tampoco estuvo disponible por enfermedad.

Con solo cinco defensores experimentados sanos, las rotaciones se han vuelto casi inexistentes.

Liverpool se hunde al puesto 13 de 36 en la Liga de Campeones y marcha duodécimo en la Premier League, un retroceso impensado para un club que hace pocos meses dominaba Inglaterra.

Slot pide “luchar muy duro”, pero la crisis ya es profunda y la presión crece a cada jornada.

Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO