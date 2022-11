Grabación del año : “Tocarte”, Jorge Drexler y C. Tangana. Álbum del año : “Motomami (Digital Album)”, Rosalía. Canción del año : “Tocarte”, Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez C. Tangana, compositores (Jorge Drexler y C. Tangana). Mejor nuevo artista (empate) : Ángela Álvarez y Silvana Estrada.

Así como Chiquis, gran cantidad de artistas celebraron la victoria. Te dejamos la lista completa de las celebridades que se unieron a la mexicana en la lista de ganadores de los Latin Grammys que reportó la Agencia The Associated Press.

Mejor fusión/interpretación urbana : “Tití me preguntó”, Bad Bunny. Mejor interpretación de reggaetón: “Lo siento BB:/”, Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas. Mejor álbum de música urbana : “Un verano sin ti”, Bad Bunny. Mejor canción de rap/hip hop : “De museo”, Bad Bunny, compositor (Bad Bunny). Mejor canción urbana : “Tití me preguntó”, Bad Bunny, compositor (Bad Bunny).

Productor del año

Mejor ingeniería de grabación para un álbum: “Motomami (Digital Album)”, Chris Gehringer, ingeniero; Jeremie Inhaber, Manny Marroquín, Zach Peraya y Anthony Vilchis, mezcladores; Chris Gehringer, ingeniero de masterización (Rosalía).

Productor del año: Julio Reyes Copello. Mejor video musical versión corta: “This Is Not America”, Residente con Ibeyi. Mejor video musical versión larga: “Hasta la raíz: El documental”, Natalia Lafourcade. Información obtenida de Agencia The Associated Press, Show News, Yahoo Style.

