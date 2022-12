Lionel Messi cirugías: ¿QUÉ HIZO MESSI PARA CRECER?

Ante todo esto, Messi tuvo que someterse a la aplicación de inyecciones subcutáneas por al menos tres años, esto con el objetivo de crecer más en su estatura, ya no por nada le apodaban ‘La Pulga y fue el mismo futbolista quien dio a conocer cómo fue ese tiempo para él y lo que tenía que hacer para ser más alto.

No fue nada fácil, pero lo logró: “Una vez por noche me iba inyectando la hormona del crecimiento. Iba cambiando de pierna. Primero una, después otra. No me impresionaba. Al principio me la ponían mis padres, hasta que aprendí y lo fui haciendo solo”, declaró el astro argentino antes del mundial. Barcelona gastaba 900 dólares el mes por el tratamiento. Archivado como: Lionel Messi cirugías