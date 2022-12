Después el 10 de Argentina fue a celebrar su gol frente a la banca de Louis Van Gaal, situación que fue tomada como una burla y falta de respeto. Pero la cosa no acabó allí, ya que en los túneles rumbo a los vestidores, en plena entrevista, Lionel vio que Wout Weghorst pasó por el lugar y allí le espetó la pregunta de ¿Qué mirás bobo?, se informó sobre Lionel Messi que dijo bobo a su contrincante.

Y es que el partido de cuartos de final entre ambas escuadras sacó chispas, pues dentro de la cancha hubo conatos de pelea que se trasladaron hasta los vestidores, sin embargo, Messi no pudo contenerse y se encaró al jugador holandés, quien no apareció a cuadro, pero luego el pampero lo explicaría todo después de la entrevista.

Lionel Messi bobo: ¿QUÉ DIJO MESSI?

Tras el ‘pleito’, el astro dijo lo siguiente en una entrevista: “Del futbol yo siempre respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten también y creo que el técnico de ellos no fue respetuoso con nosotros”, fue así que el albiceleste se defendió de algunas personas que lo acusaron de estar inmerso en los pleitos.

Después, ya del tema del futbol, dijo:”Argentina está entre los cuatro mejores del mundo porque demuestra que sabe jugar cada partido con las mismas ganas y la misma intensidad”, valoró Messi. “Entiende los momentos del partido. Cuando tiene que jugar, lo hace. Cuando tiene que defender, también”. Archivado como: Lionel Messi bobo