Linkin Park regresa con todo en la Final de la Champions 2025

La UEFA ha confirmado que la banda estadounidense Linkin Park encabezará el espectáculo previo a la Final de la Champions League 2025.

El evento se llevará a cabo el 31 de mayo en el Allianz Arena, en Múnich, Alemania.

Esta presentación será parte del tradicional Kick Off Show , que se ha convertido en uno de los momentos más esperados por los fanáticos del fútbol y la música.

Después de la trágica muerte de Chester Bennington en 2017, la agrupación comenzó una nueva etapa musical.

See you at the @ChampionsLeague final in Munich. Tune in to the #PepsiKickOffShow on May 31st, 2025. pic.twitter.com/vYjkkyjWUo

— LINKIN PARK (@linkinpark) April 16, 2025