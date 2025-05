Linkin Park enciende el Allianz Arena antes de la Final PSG vs Inter

Linkin Park Champions League 2025: conexión global

Luego llegó “Heavy Is The Crown”, interpretada con una introducción especial: una mezcla UEFA remix que fundió “Up From The Bottom” con los acordes de “Numb”.

El resultado fue un cierre simbólico y espectacular, con pirotecnia digital y luces sincronizadas con cada golpe de batería.

La reacción de los asistentes fue inmediata y emocional.

Abrazos, gritos y lágrimas acompañaron la presentación, que logró lo que muy pocas ceremonias de apertura han conseguido: silenciar el bullicio para dejar paso a la emoción colectiva.