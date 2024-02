Línea de sucesión al trono en Reino Unido, ¿quién subirá después del Rey Carlos III?

¿Quién sería el nuevo monarca del Reino Unido?

El Rey Carlos tiene cáncer y surgen dudas

¿La Corona está lista para un reemplazo?

Mientras el Rey Carlos III recibe tratamiento por cáncer, sigue siendo el monarca y jefe de Estado del Reino Unido.

Pero ante el inesperado diagnóstico del hijo de la fallecida Reina Isabel, crece la duda sobre quién asumiría el trono si algo le pasara.

Obviamente su hijo primogénito, el príncipe William, encabeza la lista en la sucesión por el trono, pero hay muchos más detrás de él.

El rey Carlos III ha sido diagnosticado con una forma de cáncer y ha comenzado el tratamiento, informó el lunes el Palacio de Buckingham.

A menos de 18 meses de su reinado, suspenderá sus funciones públicas, pero continuará con los asuntos estatales y no cederá sus funciones constitucionales como jefe de Estado.

El Palacio dijo que el cáncer no está relacionado con el reciente tratamiento del rey por una afección benigna de la próstata.

Pero no especificó qué tipo de cáncer padece el monarca de 75 años, según reportó la agencia de noticias The Associated Press. A continuación presentamos la línea de sucesión al trono del Reino Unido.