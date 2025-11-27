La verdadera “línea de pobreza” es desde $140.000 al año ¿Qué significa para la economía de EE.UU.?

Un análisis sugiere que la línea de pobreza real ronda los $140.000 al año.

El costo de vida moderno supera ampliamente lo que mide el gobierno.

La brecha abre un debate sobre cómo se calcula la pobreza hoy.

Un análisis reciente del economísta Michael W. Green, propone que una familia de cuatro personas necesita cerca de $140.000 al año para cubrir gastos esenciales.

Esa cifra está muy lejos del Nivel Federal de Pobreza, que establece un umbral de apenas $32.150.

Aunque no cambia la fórmula oficial, el planteamiento obliga a reconsiderar si la medición vigente refleja la realidad del costo de vida actual.

¿Cómo se redefine la línea de pobreza en el contexto actual?

El nivel de pobreza en Estados Unidos se calcula desde 1963 bajo una fórmula basada en el gasto en alimentos.

En aquel momento:

Se determinó que una familia era pobre si ganaba menos del triple del costo de su alimentación.

Se asumía que un tercio del presupuesto familiar se destinaba a comida.

El indicador solo se ajustaría a la inflación.

Ese modelo se mantiene, pero la estructura del gasto cambió por completo.

Hoy el costo de vida se distribuye así:

La comida representa solo 12.9% del gasto de un hogar típico.

de un hogar típico. La vivienda, salud, transporte y cuidado infantil absorben mucho más.

La presión económica es mayor en ciudades con amplia población latina.

Michael Green revisó la lógica original usando gastos modernos.

Su cálculo:

La línea de pobreza debería ser 16 veces el costo anual de alimentación.

Eso coloca el umbral entre $130.000 y $150.000.

Una familia promedio gasta alrededor de $136,500 al año en necesidades básicas.