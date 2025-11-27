La verdadera “línea de pobreza” es desde $140.000 al año ¿Qué significa para la economía de EE.UU.?
Publicado el 11/27/2025 a las 09:30
- Un análisis sugiere que la línea de pobreza real ronda los $140.000 al año.
- El costo de vida moderno supera ampliamente lo que mide el gobierno.
- La brecha abre un debate sobre cómo se calcula la pobreza hoy.
Un análisis reciente del economísta Michael W. Green, propone que una familia de cuatro personas necesita cerca de $140.000 al año para cubrir gastos esenciales.
Esa cifra está muy lejos del Nivel Federal de Pobreza, que establece un umbral de apenas $32.150.
Aunque no cambia la fórmula oficial, el planteamiento obliga a reconsiderar si la medición vigente refleja la realidad del costo de vida actual.
¿Cómo se redefine la línea de pobreza en el contexto actual?
El nivel de pobreza en Estados Unidos se calcula desde 1963 bajo una fórmula basada en el gasto en alimentos.
En aquel momento:
- Se determinó que una familia era pobre si ganaba menos del triple del costo de su alimentación.
- Se asumía que un tercio del presupuesto familiar se destinaba a comida.
- El indicador solo se ajustaría a la inflación.
Ese modelo se mantiene, pero la estructura del gasto cambió por completo.
Hoy el costo de vida se distribuye así:
- La comida representa solo 12.9% del gasto de un hogar típico.
- La vivienda, salud, transporte y cuidado infantil absorben mucho más.
- La presión económica es mayor en ciudades con amplia población latina.
Michael Green revisó la lógica original usando gastos modernos.
Su cálculo:
- La línea de pobreza debería ser 16 veces el costo anual de alimentación.
- Eso coloca el umbral entre $130.000 y $150.000.
- Una familia promedio gasta alrededor de $136,500 al año en necesidades básicas.
Over 70% of Americans are now living below the poverty line, according to Mike Green.
If you make under $140,000 a year, you’re living in poverty if we measure it the same way we did in the 1960s. pic.twitter.com/wwhJaIa9QC
— Andrew Lokenauth | TheFinanceNewsletter.com (@FluentInFinance) November 25, 2025
Qué significa esto para la comunidad latina y el costo de vida
Para muchas familias hispanas, incluso aquellas con ingresos de seis cifras, este análisis coincide con una realidad diaria, según Investopedia.
Presiones clave:
- La vivienda en ciudades como Los Ángeles, Miami o Nueva York supera el promedio nacional.
- El cuidado infantil y la atención médica representan gastos cada vez más elevados.
- Los salarios no han aumentado al ritmo del costo de vida pospandemia.
Por eso muchas familias sienten que “no alcanza”, aunque estén por encima del ingreso promedio nacional de $105.000.
La brecha entre la línea de pobreza oficial y los gastos reales explica parte de la frustración económica generalizada.
Qué dicen los analistas citados
Michael Green señaló que la fórmula de 1963 ya no refleja los patrones actuales de gasto familiar.
Su análisis enfatiza que incluso ingresos cercanos a $140.000 pueden resultar insuficientes ante un costo de vida creciente.
Qué sigue en el debate sobre el nivel de pobreza
Aunque el cálculo no modifica la medición oficial ni las reglas de elegibilidad de programas como Medicaid o CHIP, sí podría impulsar una revisión más profunda.
Posibles efectos a futuro:
- Debates legislativos para actualizar la fórmula.
- Nuevas métricas que incluyan vivienda, salud y cuidado infantil.
- Mayor presión para políticas de alivio en ciudades con alto costo de vida.
Para las familias latinas, una revisión de la línea de pobreza podría abrir la puerta a apoyos más adecuados al momento económico actual. El reto será que los indicadores oficiales reflejen lo que realmente cuesta vivir hoy en Estados Unidos.