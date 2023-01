La cantante estadounidense se encuentra nuevamente en las listas de popularidad

Tras su retiro de la música años atrás, la nueva serie The Last of Us ‘la trae de regreso’

Su canción ‘Long long time’ se ha viralizado

Una reciente obra audiovisual de HBO Max ha causado sensación los últimos días. Y es que no sólo su adaptación, personajes y trama ha captado la atención de millones, sino también sus canciones. Muestra de ello, la música de Linda Ronstadt vuelve a la popularidad gracias a la serie The Last of Us.

Según reportes de la revista Variety, ‘Long Long Time’ de la cantante estadounidense Linda Ronstadt se ha disparado en las listas de reproducción tras su aparición en el episodio de de la serie de HBO, The Last of Us. Después de que se emitió el episodio, la canción de la década de 1970 vio aumentar los números de transmisión en un 4900% según Spotify.

‘Long, Long Time’ se destacó y se puede escuchar en escenas con los personajes Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett), quiénes interpretan a un contrabandista que busca sobrevivir solo tras la pandemia del Cordyceps hasta que conoce a un hombre extraviado en las afueras de su búnker, según Cooperativa CL.

Con desconfianza comienzan a conocerse e inician una relación amorosa que se extiende durante varios años, siempre con “Long, Long Time” como tema central. Tras más de una década de vivir juntos, llegan a una compleja vejez. Cansado de ser una carga para la persona que ama, Frank le pide a Bill que lo ayude a morir ya que se siente completo con la vida que ha vivido a su lado. Pese a sus resquemores iniciales, Bill acepta el deseo de Frank, pero además decide sumarse al mismo viaje eterno. Por lo que para fanáticos tuvo un gran significado tener la canción de Linda en la emotiva escena.