Lina Luaces explica por qué decidió usar también el apellido Estefan en Miss Universo y conmueve a su madre
Publicado el 12/09/2025 a las 15:48
Lina Luaces, hija de la conductora cubanoamericana Lili Estefan, continúa generando conversación semanas después de su destacada participación en la edición número 74 de Miss Universo, donde logró posicionarse entre las 12 mujeres más bellas del certamen.
La joven modelo, de 23 años, celebró su logro con un mensaje breve pero contundente al finalizar la competencia. “¡Hicimos historia! No hay mucho que decir ahora mismo que gracias”, escribió en sus redes sociales.
Este lunes, Lina regresó a los estudios de El gordo y la flaca junto a otras concursantes para hablar de su experiencia durante el certamen internacional.
Allí, compartió detalles de los desafíos que enfrentó durante la competencia, marcados por el intenso escrutinio público y la presión constante en redes sociales.
“Había mucho ruido en las redes”
Durante la entrevista, Lina reconoció que la convivencia y la preparación diaria fueron exigentes debido al ambiente mediático que rodeó la edición de Miss Universo.
“Era muy difícil despertarnos todos los días y enfocarnos en la competencia cuando había tanto ruido en las redes”, confesó al analizar los momentos más tensos de su participación.
Sin embargo, uno de los gestos que más llamó la atención del público ocurrió durante su presentación oficial, cuando pronunció orgullosa sus dos apellidos: “Lina Luaces Estefan Cuba”.
El uso de ambos apellidos no es común dentro del certamen, donde tradicionalmente se menciona solo el paterno.
El gesto que emocionó a Lili Estefan
Su madre, Lili Estefan, aprovechó la presencia de su hija en el programa para agradecer públicamente ese detalle que no pasó desapercibido para la audiencia.
“Gracias porque incluiste mi apellido, que nunca lo incluyen”, expresó emocionada la conductora, visiblemente orgullosa del homenaje que su hija realizó frente a millones de espectadores.
El momento generó una conexión especial entre madre e hija, reforzada por las razones que Lina reveló a continuación.
¿Por qué decidió usar los dos apellidos?
Ante la pregunta sobre el motivo de esta elección, Lina explicó que durante mucho tiempo dudó en hacerlo para evitar controversias relacionadas con su familia y su fama.
“Por mucho tiempo sí me daba pena porque no quería causar controversia”, admitió con sinceridad. Sin embargo, señaló que su decisión final nació desde el orgullo y la gratitud. “Yo soy Luaces y Estefan”, afirmó.
Lina añadió que ambos apellidos representan el sacrificio de sus padres: “Ustedes, los dos, hicieron el sacrificio de llegar aquí de Cuba y poder crear esta vida para mí, para mi generación; así que yo quiero honrar eso”.
Para la joven modelo, reconocer públicamente su herencia implica también reconocer el esfuerzo de quienes abrieron camino.
Un homenaje familiar que resonó en el certamen
“Honrar eso no es solamente honrar el Luaces, es honrar Luaces Estefan”, concluyó la finalista de Miss Universo.
El gesto de Lina Luaces no solo fortaleció su conexión con el público hispano, sino que también destacó la importancia de la identidad, la familia y la gratitud en un escenario global.
Mientras continúa construyendo su carrera, su mensaje deja claro que su nombre refleja más que una presentación: es una historia de raíces, sacrificios y orgullo familiar.