Lina Luaces explica por qué decidió usar también el apellido Estefan en Miss Universo y conmueve a su madre

Lina Luaces apellido Estefan

Emociona a Lili

Explica decisión en certamen

Lina Luaces, hija de la conductora cubanoamericana Lili Estefan, continúa generando conversación semanas después de su destacada participación en la edición número 74 de Miss Universo, donde logró posicionarse entre las 12 mujeres más bellas del certamen.

La joven modelo, de 23 años, celebró su logro con un mensaje breve pero contundente al finalizar la competencia. “¡Hicimos historia! No hay mucho que decir ahora mismo que gracias”, escribió en sus redes sociales.

Este lunes, Lina regresó a los estudios de El gordo y la flaca junto a otras concursantes para hablar de su experiencia durante el certamen internacional.

Allí, compartió detalles de los desafíos que enfrentó durante la competencia, marcados por el intenso escrutinio público y la presión constante en redes sociales.

“Había mucho ruido en las redes”

Durante la entrevista, Lina reconoció que la convivencia y la preparación diaria fueron exigentes debido al ambiente mediático que rodeó la edición de Miss Universo.

“Era muy difícil despertarnos todos los días y enfocarnos en la competencia cuando había tanto ruido en las redes”, confesó al analizar los momentos más tensos de su participación.

Sin embargo, uno de los gestos que más llamó la atención del público ocurrió durante su presentación oficial, cuando pronunció orgullosa sus dos apellidos: “Lina Luaces Estefan Cuba”.

El uso de ambos apellidos no es común dentro del certamen, donde tradicionalmente se menciona solo el paterno.