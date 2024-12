Liliana Rodríguez abre su corazón: el distanciamiento con “El Puma”.

“Me gustaría que fuera ayer, recibir una llamada, poder reunirme y darle un abrazo, olerlo, besarlo. Pero si todavía no me toca, pues espero… Pase lo que pase, yo sigo creyendo en un Dios de unión y familiar”.

“Soy una mujer muy sensible y no lo voy a negar. Llorar me alivia, y más ahora que se está acabando el año, uno se pone más sensible de lo normal”.

Liliana habla de la relación con su padre

Liliana asegura que, aunque no tiene contacto directo con su padre, confía en que está bien:

“Seguimos orando por su salud. Sé que está bien, porque si no lo estuviera, ya me hubiera enterado. Lo malo es lo primero que vuela en el aire”.

A pesar de sus intentos por acercarse, los mensajes enviados por Liliana a través de WhatsApp no han tenido respuesta:

“Me doy cuenta de que estoy conectada y escribo algo, me leen pero no me contestan. Quién sabe si es él o no. No se puede juzgar porque uno no sabe lo que está pasando del otro lado de la historia”.