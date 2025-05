Liliana Arriaga, ‘La Chupitos’, revela que fue arrestada en un aeropuerto de Estados Unidos por falta de visa de trabajo

La Chupitos fue arrestada

Detención por EEUU

Conflicto por visa de trabajo La comediante mexicana Liliana Arriaga, reconocida por su icónico personaje de “La Chupitos”, sorprendió recientemente al recordar un episodio poco conocido de su vida. Durante un encuentro con medios de comunicación, la actriz confesó que en el pasado fue detenida en un aeropuerto de Estados Unidos por intentar trabajar sin la visa correspondiente. Aunque actualmente es residente legal en ese país y no enfrenta problemas para trabajar, Liliana reconoció que no siempre fue así. “Yo no tengo bronca, yo soy residente, mis hijos son americanos, no tengo problemas de ir a trabajar, bendito mi Dios”, afirmó la artista. Liliana Arriaga recuerda incidente migratorio en EEUU Sin embargo, explicó que en una ocasión fue contratada para realizar presentaciones en territorio estadounidense sin contar con una visa laboral, lo que le causó serios problemas migratorios. “Fui a trabajar, como dicen, cuando los promotores te enga… en ese entonces te llevan a trabajar, yo le dije ‘yo no tengo visa de trabajo, tengo mi visa normal’ y me dicen ‘no pasa nada’ y mocos, en el aeropuerto, a mí me castigaron un rato”, relató con franqueza. TE PUEDE INTERESAR: Doctora Ana María Polo aclara rumores sobre supuesta boda con Ana Gabriel El incidente ocurrió cuando Arriaga aún no tenía residencia legal en Estados Unidos y sólo contaba con una visa de turista, la cual no le permitía trabajar. De acuerdo con su testimonio, todo fue resultado de la irresponsabilidad de un productor que la llevó a trabajar sin los documentos adecuados.

Fue detenida por trabajar sin visa adecuada “Me esposaron, me llevaron y me regresaron”, recordó visiblemente conmovida. Liliana confesó que la experiencia fue tan traumática que, durante un tiempo, evitó volver a pisar suelo estadounidense. “A mí me agarraron y es una parte que no me quiero acordar porque se siente bien feo, dices ‘¿pues qué estoy haciendo?’”, expresó. La actriz reveló que no fue sino hasta años después, y ya con su situación migratoria en regla, que logró retomar su carrera en Estados Unidos con tranquilidad y entusiasmo. Hoy, ‘La Chupitos’ no sólo es bienvenida en el país vecino, sino que goza de gran aceptación y cariño por parte del público hispano.

El impacto emocional de su arresto “No me imaginé en ese momento que tanto me iba a impactar, no quería regresar, me encanta trabajar allá, no sabes cómo quieren a ‘la Chupitos’ allá’, comentó. Además, Arriaga destacó aspectos que valora de su experiencia en Estados Unidos, especialmente en materia de seguridad. “La seguridad sobre todo allá, bien o mal hay muchas cosas que me encantaría que mi país tuviera”, dijo. Su testimonio ha resonado con muchos artistas y trabajadores migrantes que han vivido experiencias similares por desconocimiento o por confiar en promotores poco responsables.

Hoy trabaja legalmente y con éxito en EEUU Liliana Arriaga se suma así a las voces que denuncian prácticas irregulares en la contratación de talento extranjero para espectáculos en Estados Unidos. El caso de ‘La Chupitos’ evidencia los riesgos que enfrentan artistas que, en busca de nuevas oportunidades, terminan enfrentando problemas legales por omitir requisitos migratorios. Actualmente, la comediante disfruta de una etapa más estable y continúa cosechando éxitos en ambos lados de la frontera. La anécdota sirve como advertencia para quienes intentan cruzar por vías inadecuadas los estrictos lineamientos del sistema migratorio estadounidense. Liliana Arriaga ‘La Chupitos’ fue DETENIDA en el AEROPUERTO de Estados Unidos.#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/601xPLBOt9 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 14, 2025

Arriaga también aprovechó para enviar un mensaje a sus colegas, instándolos a informarse bien antes de aceptar contratos en el extranjero. “Uno confía, pero hay que preguntar bien, que todo esté en regla, porque no sabes lo que puede pasar”, concluyó. A pesar del mal trago que vivió en el pasado, la actriz mantiene una actitud positiva y agradecida por las oportunidades que ha tenido. Su historia también refleja la resiliencia de muchos artistas que, a pesar de los obstáculos, siguen luchando por llevar su talento más allá de las fronteras, según ‘Milenio‘.