Y es que con el escándalo de Shakira y su devastación por la infidelidad de Piqué, la reportera de ‘El Gordo y la Flaca’, Tanya Charry decidió exponer ‘los cuernos más escandalosos de los famosos’ y nadie esperaba que su propia amiga y compañera de programa, Lili Estefan fuera a revivir su experiencia amarga con su ex marido Lorenzo Luaces.

Pero luego de cinco años de que se viviera una de las escenas más escandalosas y controversiales de la televisión hispana, cuando Lili Estefan apareció devastada y sin su característica sonrisa en ‘El Gordo y la Flaca’ confirmando su separación del padre de sus hijos, un reportaje de Tanya Charry ‘desenterró’ eso y ¿a la ojiazul no le gustó?

¿Tanya Charry fue ‘más allá’ de lo permitido y terminó humillando a su propia compañera de ‘El Gordo y la Flaca’? Y es que un reciente reportaje de la presentadora desató la controversia sobre si Lili Estefan quedó como ‘cornuda’ y fue la razón por la que se divorció del padre de sus hijos, Lorenzo Luaces, quien le fue infiel y a ella no le quedó de otra más que anunciarlo en su propio programa .

¿Juez y parte? Lili Estefan no tuvo de otra más que aceptar que fue evidenciada de nuevo por la infidelidad de su marido a quien se le fotografió por un paparazzi en 2017 y fue lo que detonó el divorcio, ¿pero se enojó con que Tanya Charry la incluyera en ese reportaje de las ‘cornudas’?

Tanya Charry puso ‘el dedo en la yaga’ en la separación de su compañera de ‘El Gordo y la Flaca’

Acorde a lo reportado por ‘People en español’, en el reportaje de la presentadora de ‘El Gordo y la Flaca’, se dijo: “En nuestra casa también hemos sufrido de este tipo de situaciones. Nuestra Lili Estefan sufrió en carne propia el engaño por parte de su esposo de más de 25 años; unas fotos lo mostraban con otra mujer y, aunque con dolor, nuestra Lili agarró el toro por los cuernos, contó su historia y se divorció”, aseguró.

Para después de terminado el reportaje, Lili Estefan y Raúl de Molina dieron sus opiniones al respecto y no les quedó de otra más que tocar de nuevo el difícil trago que pasó la conductora: “Como dije de Shakira, no es la primera ni será la última y yo creo que es, no sé, de los momentos más difíciles que puede pasar uno cuando tienes una familia”, lamentó la rubia.