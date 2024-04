Lili Estefan sufre accidente durante viaje y cuenta los detalles

Terminó en el hospital

“Primera vez en 30 años que me caigo en la montaña. Terminé en el hospital sacándome placa para asegurarme que no me había partido la cadera izquierda”, dijo.

“Fue como le pasa a todo el mundo la última bajada del día, después de haber esquiado todas las montañas sin problema», contó.

«Llevaba 7 días seguidos esquiando”, detalló Lili Estefan a su compañera de conducción Clarissa Molina.

Este relato ilustra los riesgos inherentes a los deportes de invierno, incluso para aquellos con experiencia como Estefan.