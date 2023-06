Revelan ‘candente’ video de la flaca ¡sin nada de ropa!

Lili Estefan recuerda cuando salió a las calles y presumió su espectacular figura

Recreó el estilo del video de ‘La Negra Tiene Tumbao’ de Celia Cruz

Lili Estefan se quita la ropa en plena calle: La presentadora cubana de 56 años, es una de las personalidades más queridas por el público latino e hispano hablante, siendo así que la conductora del programa con mas rating en Univision, ‘El Gordo y la Flaca’, mismo que conduce de la mano con Raúl de Molina.

Lili es también reconocida por poseer un gran carisma y tener una larga lista de amigos en el mundo del espectáculo, pues muchos famosos le han demostrado tenerle un gran amor. Sin embargo, es también su sensualidad y belleza lo que la caracteriza y hace que muchos queden impactados por cómo luce a sus 56 años.

Lili decide copiar el look de ‘La Negra Tiene Tumbao’

En el año 2004, la cantante cubana Celia Cruz realizó uno de sus mayores éxitos en la industria musical latina, ‘La Negra Tiene Tumabo’. Dicha canción pegó muchísimo y por su gran ritmo de música tropical logró alcanzar una enorme popularidad en toda Latinoamérica.

La guapa modelo decidió recrear el look de la chica del video de Celia Cruz ‘La Negra Tiene Tumbo’, quien en el videoclip aparece sin nada de ropa y con unas líneas negras tapando sus partes íntimas, y es por ende que Lili Estefan no dudó ni un segundo en recrear este mismo look.