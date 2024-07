Lili Estefan Opina Sobre la Separación entre Gabriel Soto e Irina Baeva

Los fans del Gordo y la Flaca vieron las declaraciones.

Una noticia que tomó por sorpresa al mundo del espectáculo.

El reciente anuncio de la separación entre Gabriel Soto e Irina Baeva continúa generando titulares y debate en los principales programas de televisión hispana.

Lili Estefan, quien regresó este lunes de unas vacaciones en Europa, no tardó en expresar su opinión en «El gordo y la flaca» de Univision.

«Al final aquí Irina no tenía nada que perder cuando todo esto empezó, yo creo que ella sigue su vida, sigue adelante y no pasó nada, sin embargo, lo que deja atrás es la destrucción de un matrimonio», comentó Estefan durante la emisión.

Su comentario no pasó desapercibido por su compañero Raúl de Molina, quien intervino para matizar la situación.

«Espérate Lili, no necesariamente ella destruyó ese matrimonio».

Así lo señaló De Molina, apuntando que Gabriel Soto había mencionado problemas previos en su relación con Geraldine Bazán.

Lili Estefan defendió su posición: «Ese es el chiste que usa la gente en la vida moderna ‘no, no, no, la mujer no, el hombre es el que tiene…’. Al final, Rauli, ella sabía que él todavía estaba casado, ¿era un hombre casado o no? Entonces ahí hago mi punto, se destruyó ese matrimonio».