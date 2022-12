¿QUISO DEJAR CLARO QUE ES 'MILLONARIA'? Lili Estefan presume su mansión adornada de Navidad y le sale 'caro': "Yo pensé que el Santa era Raúl". (VIDEO)

Lili Estefan presumió su lujosa mansión adornada

La Navidad es una época que la rubia disfruta a lo máximo

¿Quiso presumir y la gente se ofendió?

Lili Estefan es uno de los rostros más emblemáticos de la televisión hispana en EEUU y para nadie es un secreto que la rubia lleva muchísimos años trabajando en Univisión por lo que seguramente tiene una buena fortuna que se ha ganado a base de esfuerzo y dedicación, pero ¿eso la excusa para presumirla como ahora con la Navidad?

Mediante su cuenta de Instagram, la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ logró causar envidia en sus millones de seguidores publicando un video en el que se ve cómo quedó su casa adornada de Navidad, tan sólo algunas habitaciones, lo que mucha gente calificó como ostentoso pues parecía que estaba sacado de una película.

¿La conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ exageró con sus adornos?

El video fue animado con el emblemático tema de Mariah Carey ‘All I Want For Christmas Is You’ mientras se podían ver varias habitaciones como la sala y la estancia de la mansión de Lili Estefan para después dar paso al área del jardín y la alberca que resultó ser lo más impactante para la gente que estaba al pendiente.

Aunque el pino de Navidad de Lili Estefan no era tan grande, sí lució bastante llamativo con esferas blancas y doradas perfectamente iluminadas, con moños y todo tipo de adornos que lo hacían ver fastuoso, sin embargo aún no se pudo observar regalos al pié del mismo, simplemente una bolsa blanca seguramente de una tienda cara.