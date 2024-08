Lili Estefan Deja de Seguir a Fernando Carrillo por Apoyo a Maduro

Estefan explicó que, aunque no suele tomarse las redes sociales de forma personal, la postura de Carrillo la llevó a actuar de manera decisiva.

La conductora, conocida por su capacidad para mantener la calma en medio de debates acalorados, no dudó en manifestar su malestar frente a las cámaras.

Explicó por qué dejó de seguir a Carrillo



«Yo dejé de seguir a Fernando Carrillo. Yo, personalmente, no sé si tendría que decir esto, primera, quizá segunda, que dejo de seguir a alguien en las redes porque yo no me tomo nada personal, mi gente. Sin embargo, esto, verlo apoyando… hice, pom, ‘dejar de seguir’,» afirmó con firmeza.

La opinión de Estefan fue respaldada por su compañera Clarissa Molina, quien también expresó su desacuerdo con las declaraciones de Carrillo.

Describiéndolas como sin sentido y desconectadas de la realidad.

Fernando Carrillo, conocido por su papel en telenovelas como Abigail y Pasionaria, ha sido objeto de controversia y críticas debido a su apoyo explícito al régimen venezolano y a sus mensajes en redes sociales que destacan el estado positivo de su país, en contraste con la difícil situación que atraviesa Venezuela.