Lili Estefan celebra el logro de su hija Lina Luaces en Miss Universo: “Puso el nombre de Cuba en alto”

La presentadora Lili Estefan, una de las figuras más reconocidas de El Gordo y la Flaca, compartió la enorme emoción que sintió al ver a su hija Lina Luaces avanzar hasta el top 12 de Miss Universo, donde representó a Cuba.

En la última emisión del programa de Univision, el equipo celebró el desempeño de la modelo estadounidense de raíces cubanas, pero fue la reacción de su madre la que más destacó.

Lili expresó que vivir el certamen como mamá de una candidata le dejó una experiencia inolvidable y llena de orgullo.

Con evidente emoción, aseguró que el trabajo de Lina fue resultado de disciplina y compromiso.

“Puso el nombre de Cuba en alto”

En una entrevista con Jordi Martin, la conductora relató lo que significó para ella ver a su hija en el escenario internacional.

“Llegar a un Miss Universo es una victoria para cualquier mujer, entonces yo quiero que ella esté contenta porque puso el nombre de Cuba en alto”, expresó.

Lili añadió que ver a Lina entre las finalistas es un motivo de felicidad absoluta: “Tener a Lina en ese top 12 me llena de alegría el corazón y sobre todo el orgullo que siento por ella”.

Sus palabras se viralizaron rápidamente, reflejando el cariño del público hacia la familia Estefan. El certamen también fue especial para ella porque pudo presenciar el esfuerzo diario que su hija dedicó a la competencia.