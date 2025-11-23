Lili Estefan celebra el logro de su hija Lina Luaces en Miss Universo: “Puso el nombre de Cuba en alto”
Publicado el 11/23/2025 a las 17:18
- Lili Estefan celebra logro
- Unión latina destacada
- Miss Universo celebró talento
La presentadora Lili Estefan, una de las figuras más reconocidas de El Gordo y la Flaca, compartió la enorme emoción que sintió al ver a su hija Lina Luaces avanzar hasta el top 12 de Miss Universo, donde representó a Cuba.
En la última emisión del programa de Univision, el equipo celebró el desempeño de la modelo estadounidense de raíces cubanas, pero fue la reacción de su madre la que más destacó.
Lili expresó que vivir el certamen como mamá de una candidata le dejó una experiencia inolvidable y llena de orgullo.
Con evidente emoción, aseguró que el trabajo de Lina fue resultado de disciplina y compromiso.
“Puso el nombre de Cuba en alto”
En una entrevista con Jordi Martin, la conductora relató lo que significó para ella ver a su hija en el escenario internacional.
“Llegar a un Miss Universo es una victoria para cualquier mujer, entonces yo quiero que ella esté contenta porque puso el nombre de Cuba en alto”, expresó.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Jenni Rivera está viva? Salen a la luz las imágenes que presuntamente confirman las sospechas
Lili añadió que ver a Lina entre las finalistas es un motivo de felicidad absoluta: “Tener a Lina en ese top 12 me llena de alegría el corazón y sobre todo el orgullo que siento por ella”.
Sus palabras se viralizaron rápidamente, reflejando el cariño del público hacia la familia Estefan. El certamen también fue especial para ella porque pudo presenciar el esfuerzo diario que su hija dedicó a la competencia.
Unión latina en medio de la polémica
Lili Estefan también mencionó que este año hubo una conexión fuerte entre las concursantes latinas.
Recordó que la solidaridad entre ellas se reforzó después del incidente que involucró a la mexicana Fátima Bosch y al directivo tailandés Nawat Itsaragrisil, quien la insultó durante el proceso.
Varias participantes la respaldaron públicamente, lo que generó un ambiente de sororidad y apoyo.
Ese compañerismo, dijo Lili, fue fundamental para que las jóvenes enfrentaran juntas las presiones del certamen.
Reacciones en El Gordo y la Flaca
En el programa, Raúl de Molina felicitó a las finalistas y destacó la victoria de la mexicana Fátima Bosch.
“Muchísimas felicidades a Fátima Bosch, quien se alzó con la corona en Tailandia… también a Lina, la hija de Lili Estefan, que terminó en las 12 finalistas”, comentó el conductor.
Por su parte, Clarissa Molina ofreció una reflexión sobre el verdadero valor del concurso.
“Este es apenas el comienzo, pero hay que saber aprovechar el momento”, señaló, animando a Lina y a todas las concursantes a usar la plataforma como impulso para nuevos proyectos.
Un desempeño que brilló en la final
Lina Luaces se ganó el reconocimiento del público gracias a su desfile en traje de baño y su presentación en vestido de gala durante la noche final.
Su presencia escénica y seguridad la ayudaron a posicionarse entre las mejores de la competencia.
El logro fue celebrado como un momento histórico para Cuba dentro del certamen.
Para Lili Estefan, el paso de su hija por Miss Universo fue más que un concurso: fue la prueba de que los sueños se cumplen con trabajo, disciplina y apoyo familiar, señaló ‘El Diario NY‘.