Galilea afirmó que Brillanti filtraba notas en las que se hablaba mal de ella y de su trabajo por lo que decidió confrontarla y casi llegan a los golpes. La presentadora, originaria de Guadalajara, explicó que mientras trabajaban juntas en este programa, Lili no perdía oportunidad para hacer pública la vida privada de Galilea.

¿Galilea maltrataba a Lili?

Lili estuvo en el programa “Se lo dijo” de la cadena mexicana de Multimedios, dónde conversó con el conductor Miguel Díaz, aseguró que a Montijo se le había subido la fama. Además, que llegó a tratarla muy hasta el mundo de causarle un daño verdadero en su persona.

En un recuerdo de los enfrentamientos que tuvo con Montijo, Lili mencionó que su excompañera la amenazó diciéndole: “Una vez me dijo que no me pegaba porque conocía a mis papás y que los respetaba, y que ella era una dama. Yo tuve mucho miedo la verdad. Fue como una amenaza.”