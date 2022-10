Culminan los juegos de ida de Cuartos de final del fútbol mexicano

Tigres consigue polémica victoria de último minuto

¿Quién el máximo favorito al título?

Tigres vs Pachuca. El delantero brasileño Camilo Sanvezzo firmó un doblete y su compatriota Tiago Volpi convirtió un penal sobre la hora para que Toluca lograra el jueves una vibrante victoria de 4-3 sobre Santos Laguna, que les da ligera ventaja a los Diablos Rojos en los cuartos de final del torneo Apertura de México, de acuerdo con The Associated Press.

En otra de las series de cuartos de final disputadas el jueves, Tigres se impuso 1-0 sobre Pachuca con un penal del francés André-Pierre Gignac. Sanvezzo consiguió su primer tanto a los seis minutos y agregó uno a los 73 para empatar el partido. Volpi concretó desde los 11 pasos en los descuentos para dar el triunfo a los locales.

Tigres vs Pachuca culminan los juegos de ida de Cuartos de final

El ariete paraguayo Carlos González marcó de cabeza a los cuatro minutos para el otro gol del Toluca, que fue sexto en la temporada regular y se clasificó a liguilla a través del repechaje, al imponerse a Ciudad Juárez. El uruguayo Fernando Gorriarán convirtió un penal a los 30, el colombiano Harold Preciado sumó un tanto con un remate de cabeza a los 37 y Eduardo Aguirre anotó los 49 minutos para los Guerreros, que fueron terceros de la tabla.

Gracias a esa posición, al conjunto lagunero le basta cualquier triunfo por diferencia de un gol para para acceder a la ronda de semifinales. “Es medio tiempo, es como si estuvieran haciendo una entrevista de medio tiempo y el partido tiene la diferencia de un gol y hemos sido fuertes en casa y allá con nuestra gente seguramente lo vamos a sacar adelante”, dijo Eduardo Fentanes, entrenador de los Guerreros.