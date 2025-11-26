¡Arranca la Liguilla del Apertura 2025!

La Liguilla del Apertura 2025 inicia con los cuartos de final: Toluca defiende el título, Juárez hace historia y América, Chivas, Monterrey y Cruz Azul protagonizan duelos clave.

Este miércoles 26 de noviembre comienza la Liguilla del Apertura 2025 con los cuartos de final, y el actual campeón Toluca recibe a un histórico Juárez, que se clasifica por primera vez a la fiesta grande de la Liga MX.

Duelo de gigantes: Monterrey vs América y Chivas vs Cruz Azul

Las series más atractivas enfrentarán a algunos de los equipos con las plantillas más valiosas del país. Monterrey buscará eliminar al América, mientras que Chivas, en gran momento, recibe a un Cruz Azul que quiere dar la sorpresa.

Horario inusual por seguridad

Por solicitud de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX, tres llaves se jugarán miércoles-sábado y una jueves-domingo, para evitar que América y Cruz Azul sean locales el mismo día.

Fracaso si alguno queda fuera

Con nóminas millonarias y presión de sus aficiones, quedar eliminados en cuartos sería un golpe duro para cualquiera de los cuatro grandes.

¿Repite Toluca o habrá nuevo monarca?

El campeón defensor quiere el bicampeonato, pero la competencia está abierta. La respuesta llegará en diciembre, cuando se corone al nuevo monarca del fútbol mexicano.

Partidos de Hoy

Toluca vs FC Juárez

Miércoles 26 de noviembre / 19:00 h (20:00 ET) / Olímpico Benito Juárez

América vs Monterrey

Miércoles 26 de noviembre / 21:05 h (22:05 ET) / Estadio BBVA

Tigres vs Xolos

Miércoles 26 de noviembre / 23:00 h (00:00 ET) / Estadio Caliente

