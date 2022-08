Lightyear llega a Disney+

Un fracaso en la pantalla grande

Pixar adopta un metaenfoque de la franquicia insignia del estudio de animación

Lightyear Disney+. Pixar sorprendió a todos cuando anunciaron el tráiler de la nueva película titulada “Lightyear”, nombre del famoso astronauta de Toy Story que brilló en los 90’s. Muchos esperaron con ansias el lanzamiento del nuevo filme para ver a su personaje favorita en una cinta en solitario.

Sin embargo el éxito no fue el esperado, ya que no tuvo las suficientes ganancias en taquillas, mucho se debió a un beso entre dos mujeres que son pareja. La mayoría no aprobó que Disney Pixar transmitiera este tipos de escenas, sobre todo por es una película infantil.

Lightyear llega a la plataforma de Disney+

Ahora, luego del fracaso en el cine, Lightyear llega a Disney+, por lo que televidentes podrán ya disfrutar desde sus hogares la historia de Buzz, el famoso astronauta que se ganó los corazones de millones cuando apareció en la saga de Toy Story. Este miércoles 3 de agosto se hizo el anuncio oficial, de acuerdo con WTOP.

Tras la llegada de Lightyear a Disney+, cumpliendo dos meses desde su estreno en las salas de cine, la plataforma de streaming, comenzará a transmitirlo este mismo miércoles. Siendo todo un reto debido al fracaso que obtuvieron en taquillas, siendo superados por los Minions.