Adiós al play-in: Liga MX confirma regreso al formato tradicional en el Clausura 2026

Liga MX elimina el play-in, regresan los 8 mejores a Liguilla y los seleccionados serán liberados desde abril por el Mundial 2026.
Por 
2025-12-10T15:36:41+00:00
Foto: EFE

Publicado el 12/10/2025 a las 10:36

La Liga MX anunció que el formato de play-in desaparecerá oficialmente para el Clausura 2026, pero podría regresar en el Apertura, cuando ya no haya restricciones de calendario por el Mundial.

El nuevo campeonato comenzará el 9 de enero y tendrá varios ajustes por tratarse de un torneo condicionado por la preparación de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Cambios clave en el formato:

  • No habrá play-in: Clasifican directamente los 8 primeros a la Liguilla

  • Tres jornadas dobles (a mitad de semana)

  • La Liguilla se jugará sin seleccionados mexicanos

  • Clubes podrán alinear hasta 9 extranjeros

  • Final programada para el 24 de mayo

Seleccionados se concentrarán desde abril

Liga MX elimina play-in en el Clausura 2026 / Foto: EFE

A partir del 31 de abril, los jugadores convocados por el Tri serán liberados por sus clubes para integrarse al proceso mundialista. En compensación, se flexibilizará la alineación de extranjeros.

Vuelve el formato de siempre

Por primera vez desde el Apertura 2019, el torneo retomará el formato tradicional de Liguilla con los 8 mejores equipos. El repechaje (2020-2022) y el play-in (2023-2025) fueron medidas temporales por la pandemia.

Te puede interesar: Así quedaron los grupos del Mundial 2026

