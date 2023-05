Por su parte el equipo tapatío busca repetir la hazaña lograda hace algunos años cuando ganaron el campeonato, precisamente ante los Tigres. En aquel entonces se generó mucha polémica al momento de recibir los premios, ya que el cuadro felino no aceptó portar la medalla de subcampeón y a partir de ese momento las reglas cambiaron.

A tan solo unas cuantas horas de jugarse la gran final del fútbol mexicano entre las Chivas de Guadalajara y los Tigres de Nuevo León, la Liga MX se viste de luto por sensible muerte de un destacado miembro de un club. La noticia del fallecimiento impactó a muchos el el mundo del deporte.

En su cuenta de Twitter, el equipo de la Liga MX anunció la muerte de José de Jesús Robledo Barajas: «Club Tijuana expresa sus más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo: José de Jesús Robledo Barajas. Descanse en paz”, fue lo que publicó Xolos en todas sus redes sociales. Archivado como: Liga MX de luto

Futbolistas devastados muestran su dolor

Varios jugadores como Gil Alcalá, Gustavo Bou, Guido Rodríguez, Jonathan Orozco, Alexis Canelo, Ignacio Malcorra, Yasser Corona y Mauro Lainez se manifestaron en sus redes sociales expresando su dolor ante la sensible pérdida de una pieza importante del cuerpo técnico de los Xolos de Tijuana.

«No te imaginas el vacío que dejas en mi. Tu y yo sabemos todo lo que hemos vivido, lo mucho que te amo porque se vas a cuidarme desde allá arriba. Gracias por todo tu amor, cariño hacia mí, éramos tan compatibles que nació mi hija el mismo día que tú, que disfrutaba tanto el que me vieras jugar y siempre me aconsejaras y me ayudaras a ser mejor persona/jugador», compartió Lainez en su cuenta de Instagram. Archivado como: Liga MX de luto