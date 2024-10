Líderes puertorriqueños llaman a un voto de castigo contra Trump.

En una contundente conferencia de prensa celebrada en La Marqueta, el icónico mercado de El Barrio, líderes puertorriqueños de Nueva York hicieron un llamado a su comunidad y a otros latinos del estado y del país a salir a votar para derrotar al candidato republicano Donald Trump.

Este pronunciamiento surge tras un insulto hacia Puerto Rico durante un acto de campaña del exmandatario.

La indignación se desató después de que el comediante Tony Hinchcliffe, quien participó en el mitin de Trump, se refiriera a la isla como «una isla de basura flotante».

Este comentario provocó una rápida respuesta entre los puertorriqueños, quienes resaltaron la importancia de su voto, especialmente en estados bisagra como Pensilvania, Carolina del Norte y Florida.

As Trump courts the Latino vote, a “comedian” says this about #PuertoRico at a rally (of all places) in NYC. Some may argue it’s a joke but political/cultural context: PRicans are proud of their heritage/can vote on the mainland/there are more PRs on the mainland than in PR pic.twitter.com/44mjFD6Wt7

— Christian De La Rosa (@delarosaWPLG) October 27, 2024