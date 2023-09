6 líderes latinos del 2023

Talento y simpatía en una sola persona

«Pedro Pascal es la hostia….», dijo del histrión la también actriz Sarah Paulson, quien también lo describió como «poderoso, conmovedor y divertidísimo».

Originario de Santiago de Chile, y naturalizado estadounidense, el también director de teatro parece tener una ‘varita mágica’.

Sus participaciones en Juego de tronos, The mandalorian y recientemente en The last of us, lo catapultaron a la fama.

En su proyecto más reciente, compartió créditos con el reconocido actor Ethan Hawke en el corto Extraña forma de vida del director Pedro Almodóvar.