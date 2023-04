Líder religioso es apuñalado y tienen en la mira al responsable

¿Quién fue el responsable?

El nombre del sospechoso no había sido revelado hasta el domingo por la tarde. Las autoridades no han dicho qué creen que provocó el apuñalamiento. Sayed Elnakib, estaba en condición estable en el Centro Médico de la Universidad de St. Joseph, dijeron las autoridades.

De acuerdo con The New York Post, Elnakib fue apuñalado dos veces en la espalda, dijeron funcionarios en la conferencia de prensa. Se espera que se recupere por completo, dijeron. No está claro qué pudo haber conducido al apuñalamiento, pero los funcionarios no creen que haya sido un crimen de odio.