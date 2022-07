Licor adulterado mata a 28 personas y deja a otras 60 enfermas

El dolor de una madre

Madhuben Vaghela, la madre de Deepak Ranchhodlal, quien está luchando por su vida en el hospital de Sonawala, en la ciudad de Botad, le dijo categóricamente a Vibes of India: “Mi hijo es alcohólico. No puede vivir sin alcohol. Todos los días, ya sea domingo o lunes, bebe en el pueblo de Chokdi o en el pueblo de Rojid y vuelve a casa completamente borracho. No sé qué hay en el licor que bebe, pero bebe todas las noches y también se había emborrachado el lunes”.

Madhuben es como varias otras mujeres que no saben que hay prohibición en Gujarat. Cuando Vibes of India le comentó esa información, ella respondió: “Pero si dices que el alcohol no se puede hacer ni vender en Gujarat, ¿cómo es que está disponible tan fácilmente en bolsas de leche en mi pueblo? Y llorando desconsoladamente cuando le informaron que su hijo podría morir porque había consumido químicos, ella contestó: “No, mi hijo bebió alcohol. Eso podría tener químicos, pero él no bebió ningún químico”.