¿Cuáles son tus libros de terror favoritos para leer en Halloween?

Te recomendamos 10 títulos de misterio, fantasía y suspenso que no pueden faltar en tu biblioteca

Celebra el Halloween añadiendo a tu biblioteca a los best sellers de terror ¿Cuáles son los mejores libros de terror para leer en Halloween? ¡Aquí te contamos! El Halloween está a punto de llegar, y no hay nada mejor que tomarte un break de la rutina para disfrutar de este día en un ambiente de terror e historias macabras basadas en la realidad o la fantasía. A continuación, te compartimos diez libros que no pueden faltar en la biblioteca de un amante de las historias de terror, y que harán de tu Halloween una celebración llena de misterio, enigma ¡Estos son los diez títulos de terror perfectos para este día! 10. Scary Stories to Tell in the Dark ¿Qué sería del Halloween sin historias macabras? Ya sean leyendas urbanas o experiencias narradas por personas conocidas, los encuentros con otros seres, el avistamiento de objetos extraños y el contacto con seres de otra dimensión siempre logran cautivar la atención de la audiencia. Este título es parte de una trilogía de historias de terror recolectadas por el autor Alvin Schwartz; uno de los mayores atributos de este libro es que está representado con llamativas ilustraciones, lo que resulta atractivo para una gran parte de los lectores.

9. The House on Foster Hill Jamie Jo Wright escribió esta novela basada en un personaje llamado Kaine Prescott. Kaine se encuentra en una situación complicada, pues sabe que la muerte de su esposo fue ocasionada por alguien más, pero la policía a cargo de las investigaciones asegura que se trató de un accidente. En busca de respuestas, se muda a una casa aislada donde antes vivió Ivy Thorpe, un personaje con el que comparte prácticamente la misma historia. Un siglo después, el autor narra cómo las vivencias de estos dos personajes los llevan a navegar por periodos de luto y trauma.

8. In the Night Wood Si te gustan las historias de misterio y suspenso, no te puedes perder de In The Night Wood, un libro de Dale Bailey, quien cuenta la historia de Charles Hayden, un hombre que ha sufrido la pérdida de su hija y que, en un intento por superar el dolor, se muda a una antigua casa en Inglaterra, junto con su esposa, Erin. Este libro te atrapará desde el primer momento, y es que la historia de Charles y Erin Hayden pronto se torna un tanto macabra, al encontrarse con sucesos que los llevan a cuestionar si fue una buena idea mudarse para vivir en la casa donde antes habitaron los ancestros de Charles.

7. The Shining con terror único Este thriller de terror de Stephen King es uno de los más aclamados de toda la historia, y es uno de los best sellers del periódico The New York Times que nunca pasa de moda; en Halloween, sin embargo, es una de las mejores épocas para leer la historia de Jack Torrance, un escritor que se muda a un hotel de Colorado en busca de inspiración. Un dato oscuro del personaje principal es que su hijo, Danny, tiene pensamientos psíquicos que ocasionan en Jack una serie de conductas maníacas capaces de causar terror no solo entre su familia, sino entre todos los huéspedes del hotel.

6. The Haunting of Hill House Este libro fue escrito por Shirley Jackson, y goza de una gran popularidad entre los amantes de las historias de terror; tanto, que Netflix ha producido una serie basada en él. Para la crítica, esta historia, escrita en 1959, ha pasado ya a la historia como una de las mejores de su género. The Haunting of Hill House está ambientada en un pueblo desconocido, y la historia se desenvuelve alrededor de cuatro personajes principales, que aluden a la existencia de seres sobrenaturales, los cuales intentan investigar a fondo para conocer más de otras dimensiones.

5. Un clásico de terror con Interview With the Vampire Si te gustan las historias de terror y misterio, no dudes en leer Interview With the Vampire, creado por la aclamada autora Anne Rice. Este best seller del New York Times ha sido llevado a la pantalla con gran éxito, y hasta hoy se coloca como uno de los libros de terror más exitosos de todos los tiempos. Este es uno de los libros que no te puedes perder en Halloween, y aunque la película se encuentra disponible en algunas plataformas de streaming, te recomendamos la experiencia de permanecer absorto en las páginas de este thriller de misterio y suspenso.

4. Fledging La autora Octavia Butler ha ganado prestigiosos premios gracias a Fledging, un libro perfecto para leer en Halloween, en especial si eres fanático de las historias de vampiros y de seres inmortales que intentan adaptarse a la realidad cotidiana. En este libro, la autora hace un recorrido por las problemáticas que más afectan a los seres humanos y coloca a los vampiros en el centro de desafíos relacionados con el racismo, dinámicas familiares y conductas de las que los personajes deben protegerse para llevar una mejor vida.

3. Rosemary’s Baby te causará terror Ira Levin escribió esta novela de terror en 1967, y fue tanto su éxito, que un año más tarde el aclamado director Roman Polanski la llevó a la pantalla grande, con la actuación protagónica de Mia Farrow, quien da vida a Rosemary, una mujer que se muda junto con su esposo a un misterioso departamento en Nueva York. Ahí, Rosemary queda embarazada, pero poco a poco empiezan a ocurrir extraños sucesos que uno de sus amigos relaciona con cultos satánicos, brujería e incluso misteriosos asesinatos que afectan principalmente a Rosemary y a su bebé.

2. House of Leaves El autor de esta novela de terror es Mark Z. Danielewski, un especialista en el género de la metaficción que narra historias que se unen para crear un solo capaz de captar la atención del lector y hacer que este se sumerja en un mundo de ficción y misterio. La historia se desarrolla alrededor de una familia que acaba de mudarse de Virginia a Los Ángeles después de que Will Navidson, el personaje principal y padre de familia, se diera cuenta de que su antigua casa estaba creciendo en tamaño ¡No te querrás perder de esta misteriosa novela!

1. In Cold Blood es un gran libro de terror Halloween es la fecha perfecta para disfrutar de las historias de terror de los libros de halloween de Truman Capote, uno de los autores más conocidos y aclamados del género periodístico; en Cold Blood, Capote narra una historia basada en hechos reales acerca del asesinato de una familia en Kansas, ocurrido el 15 de noviembre de 1959. Esta novela es un relato de terror, misterio y realidad que sigue los sucesos ocurridos en Holcomb Kansas, y cómo fueron las acciones de las autoridades para hallar a los culpables y encontrar las pruebas necesarias para sentenciarlos por estas muertes.