“Dentro de mi vida también fue una gran confusión porque yo dije ‘yo me percibo como una chica pero no me gustan los hombres’, eso fue también para mí un gran problema”, señaló la actriz de telenovelas durante la entrevista que ofreció para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’ de Imagen Tv. Archivado como: Libertad Palomo mujer transexual.

A pesar de cambiar de género Libertad Palomo asegura que no le gustan los hombres

Posteriormente afirmó que esa es su situación actual, “Nunca me han gustado, nunca me han gustado los hombres a mí me gustan las mujeres”. Pero antes de que confirmara que se considera una mujer transexual mas no homosexual, compartió el momento en que se dio cuenta que algo no andaba bien con su identidad y qué fue lo que hizo para tratar de despejar su mente.

“Cuando empecé a percibir ciertas cosas en mi vida que no coincidían, lo que era esta disforia de género, cuando yo empecé a tener dudas sobre mi persona cómo me percibía siendo un chico que no sentía a gusto siéndolo, mi refugio fue el fútbol, el deporte, la música”, expresó Libertad Palomo. Archivado como: Libertad Palomo mujer transexual.